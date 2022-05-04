Монголия на шаг ближе к тому, чтобы стать экспортером сырья для АЭС

CentralAsia (MNG) - Никола Мас, 66-процентный владелец Badrakh Energy, оператор проекта Зөөвч-Овоо в сомоне Уланбадрах аймака Дорноговь и генеральный директор французской Orano Mining, прибыл в Монголию в конце марта. Это свидетельствует о том, что проект по добыче и экспорту урана, который начал свои эксперименты после примерно 10 лет подготовки, смог продвинуться вперед.

месторождение Зөөвч-Овоо

«Это мой четвертый визит в Монголию», — сказал он. Однако этот визит был самым продуктивным». В частности, он отметил, что о перспективах и возможностях проекта Зөөвч-Овоо в Монголии говорило как никогда больше людей.

Инвестиционное соглашение по проекту Зөөвч-Овоо позволит Монголии добывать и экспортировать уран не менее 30 лет.

За этот период будет создано около 1000 рабочих мест, а в государственный бюджет ожидается поступление более $1 млрд налогов и сборов. Как только соглашение будет одобрено и проект будет успешным, у Монголии появится стремление стать крупным игроком в урановом секторе.

В то же время внедрение в Монголии ведущей в мире технологии выщелачивания урана и наращивание потенциала монгольской молодежи является еще одной крупной инвестицией, которую невозможно измерить в деньгах.

Первое место по добыче природного урана с огромным отрывом сохранил Казахстан — 19,48 тысяч тонн, что составляет 41% всех поставок в мире. Следом идёт Австралия — 6203 тонн (13%), Намибия — 5413 тонн, Канада — 3885 тонн.

Мировые запасы природного урана оцениваются в размере 6,14 млн тонн, из которых 28% приходятся на Австралию, 15% — на Казахстан и 9% — на Канаду. За ними идут Россия и Намибия, на долю которых приходятся 8% и 7%, соответственно.

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