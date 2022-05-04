Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Донбассе

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.

Путин также обсудил с Лукашенко отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.

«Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в сообщении.