Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Донбассе

- Азия и мир, политика
- 9:57, 04 мая 2022
- Просмотров: 321
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.
Путин также обсудил с Лукашенко отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства.
«Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности», - говорится в сообщении.