В Туркменистане муллы в мечетях во время молитвы читали новую книгу Гурбангулы Бердымухамедова

CentralAsia (TM) - В Туркменистане муллы во время праздничной молитвы по случаю Ураза байрама читали новую книгу экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова «Смысл моей жизни», пишет "Хроники Туркменистана".

По данным издания, 2 мая президент Сердар Бердымухамедов направил поздравление народу. В мечетях страны прошли праздничные молитвы. Госинформагентство ТДХ о них не сообщало, однако об этом был показан репортаж на национальном телевидении. На кадрах видно, что в мечетях муллы читали собравшимся в честь праздника мусульманам новую книгу экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова «Смысл моей жизни» («Ömrümiň manysy»).

Книгу 29 апреля презентовал его сын, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

27 марта Гурбангулы Бердымухамедов, передавший власть своему сыну Сердару, попросил у последнего отпуск с 1 апреля 2022 года.

Он заявил, что за время отпуска завершит работу над новыми книгами, а также должным образом подготовится к проведению намеченных на этот год мероприятий – Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и России, Диалогу женщин стран Центральной Азии и России и другим международным мероприятиям. Длительность отпуска не указывалась.

Бердымухамедов-старший уже издал под своим именем более 60 книг на разнообразную тематику. Политик писал о государственном управлении, международных отношениях, лекарственных растениях, коневодстве и собаководстве. Его книги изучают в учебных заведениях страны, зачитывают в прямом эфире государственных СМИ, проводят по ним уроки здоровья.