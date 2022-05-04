Министр Монголии предлагает продолжить реализацию программы Erasmus + ЕС

CentralAsia (MNG) - 3 мая министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял посла Европейского Союза, главу Представительства ЕС в Монголии г-жу Аксель Никез.

В ходе встречи министр выразил благодарность за успешную реализацию проектов по наращиванию потенциала высшего образования в рамках программы Erasmus+. Стороны также обменялись мнениями по:

сотрудничество в привлечении школьных консультантов к краткосрочному и среднесрочному обучению, а также повышение квалификации профессоров и лекторов, специализирующихся в области психологии в Монгольском государственном университете и Монгольском государственном педагогическом университете,

вовлечение молодых ученых и исследователей в области науки в программу Horizon Europe,

и продолжая внедрять программу Erasmus +.

В свою очередь посол ЕС заявила, что поддержит предложения министра. ЕС открыл свое представительство в Монголии в 2017 году. За последние три года реализованы проекты и программы на общую сумму 135 млн евро со стороны ЕС.

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