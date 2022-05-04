экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Министр Монголии предлагает продолжить реализацию программы Erasmus + ЕС

CentralAsia (MNG) -  3 мая министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял посла Европейского Союза, главу Представительства ЕС в Монголии г-жу Аксель Никез.

В ходе встречи министр выразил благодарность за успешную реализацию проектов по наращиванию потенциала высшего образования в рамках программы Erasmus+. Стороны также обменялись мнениями по:

  • сотрудничество в привлечении школьных консультантов к краткосрочному и среднесрочному обучению, а также повышение квалификации профессоров и лекторов, специализирующихся в области психологии в Монгольском государственном университете и Монгольском государственном педагогическом университете,
  • вовлечение молодых ученых и исследователей в области науки в программу Horizon Europe,
  • и продолжая внедрять программу Erasmus +.

В свою очередь посол ЕС заявила, что поддержит предложения министра. ЕС открыл свое представительство в Монголии в 2017 году. За последние три года реализованы проекты и программы на общую сумму 135 млн евро со стороны ЕС.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Несчастная Монголия борется с нехваткой долларов, — bne IntelliNews
  • Президенты Таджикистана и Турции обсудили вопросы сотрудничества
  • Прошло два года после прорыва плотины на Сардобинском водохранилище, затопившем около 3 тыс домов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com