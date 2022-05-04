Заседание правления Зеленого климатического фонда пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - На полях рабочего визита в Республику Корея Министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ провел встречу с исполнительным директором Зеленого климатического фонда (ЗКФ) Янником Глемареком.

В ходе встречи были обсуждены результаты проектов, реализованных ЗКФ в Монголии. В прошлом ЗКФ реализовал около 20 проектов в Монголии и профинансировал около $400 млн. Исполнительный директор Янник Глемарек выразил удовлетворение результатами проекта, подчеркнув, что Монголия является образцовой страной для реализации проекта.

Кроме того, исполнительный директор Янник Глемарек озвучил намерение провести заседание правления ЗКФ в Монголии в октябре этого года. В свою очередь министр Б.Бат-Эрдэнэ сказал, что страна приветствует проведение встречи.

В завершение встречи министр Б.Бат-Эрдэнэ выразил готовность продолжить сотрудничество Министерства с ЗКФ по экологическим вопросам, включая изменение климата, устойчивое управление лесами и сокращение выбросов парниковых газов, которые вызывают озабоченность не только Монголии, но и мир.

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