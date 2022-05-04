Токаев подписал указ об образовании трех новых областей

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в стране трех новых областей. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Теперь в стране, с учетом Улытау, Жетису и Абай, значится 17 областей. Новые образования были сформированы за счет вывода районов из соседних регионов.

16 марта, выступая с Посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев предложил образовать Абайскую область с центром в городе Семее.

Еще одной инициативой Токаева стало создание на территории бывшей Жезказганской области Улытауской области.

Кроме того, Президент предложил разделить Алматинскую область на две части - Жетысускую и Алматинскую области. Центром Алматинской области должен стать Капшагай, а центр Жетысуской области будет расположен в Талдыкоргане.

Позже ономастическая комиссия единогласно одобрила названия новых областей в Казахстане

Таким образом, после появления новых областей Казахстан будет административно состоять из 20 территориальных единиц: 17 областей и трех городов республиканского значения.

Указ вводится в действие с 8 июня.

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