Швейцария вошла в топ-тройку стран по объему денежных переводов из Казахстана

CentralAsia (KZ) - Швейцария заняла в рейтинге по объему денежных переводов из Казахстана третье место. Впереди нее по объему средств, переведенных из Казахстана физлицами, Россия и Турция, передает inbusiness.kz.

Таковы данные Нацбанка, полученные на официальный запрос агентства.

В I квартале 2022 года наибольшие суммы переводов из Казахстана физлицами за рубеж пришлись на Россию – 262,75 млрд тенге, Турцию – 110,36 млрд тенге и Швейцарию – 84,31 млрд тенге. На четвертом месте США – 70,57 млрд тенге и Узбекистан – 46,2 млрд тенге.

При этом если смотреть на количество транзакций, тот тут рейтинг сложился другим образом. Пятерка лидеров бы выглядела так: Россия – более 211 тысяч, Узбекистан – свыше 140 тыс., Турция – более 68 тыс. Далее США – 8,7 тыс. и Швейцария – 857.

Также в запросе Нацбанку издание поинтересовалось, сколько денег было переведено в Украину.

«В I квартале 2022 года физические лица отправили из Республики Казахстан в Украину 5,29 млрд тенге посредством систем международных денежных переводов и корреспондентских счетов (совершено 4280 транзакций). Для сравнения, в I квартале 2021 года было отправлено 6,59 млрд тенге (6523 транзакций)», – говорится в ответе.

Между тем приток денег от физлиц в Казахстан выглядит следующим образом: Россия – 78,74 млрд тенге (92 817 транзакций), США – 52,17 млрд тенге (37 774), Швейцария – 18,38 млрд тенге (1480), Узбекистан – 13,53 млрд тенге (19 364) и Германия – 10,52 млрд (32 766).

Судя по приведенным данным, в Россию, Швейцарию и Узбекистан из Казахстана за I квартал было переправлено больше, чем получено в Казахстане.

В 2021 году в Нацбанке такую динамику связывали с вопросами трудовой миграции и предпринимательской деятельности граждан, занятых в том числе в неформальном секторе экономики.

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