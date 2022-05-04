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Токаев посетит с госвизитом Турцию на следующей неделе

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 мая посетит Турцию с государственным визитом. Об этом сообщает Акорда по итогам телефонного разговора казахского президента с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

«Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре», - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Также в ходе разговора лидеры Казахстана и Турции обсудили перспективы развития стратегического партнерства стран с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Токаев также отметил важную роль Организации Тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.

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