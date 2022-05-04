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Умер подписавший Беловежские соглашения от Белоруссии Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич

CentralAsia (CA) -  В возрасте 87 лет умер первый глава независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений Станислав Шушкевич. Об этом сообщила «Еврорадио» его жена Ирина, причину смерти она не назвала.

В марте Шушкевич переболел коронавирусом. 26 апреля он попал в реанимацию из-за последствий перенесенной болезни.

В 1991–1994 годы Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет Белоруссии. В качестве главы республики он подписал Беловежские соглашения, положившие конец существованию СССР. На первых президентских выборах занял четвертое место после Александра Лукашенко, получив около 10% голосов избирателей. В 1995 году его снова избрали в Верховный совет Белоруссии. Возглавлял Белорусскую социал-демократическую Грамаду, с 2018 года был почетным председателем партии.

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