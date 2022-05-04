В Подмосковье узбекистанцы, пытавшиеся спасти соседей при пожаре, задохнулись в лифте (видео)

CentralAsia (UZ) - При пожаре в многоэтажном доме в подмосковных Мытищах погибли трое мужчин – хозяин квартиры, где начался пожар, и двое соседей, кинувшихся на верхние этажи спасать людей.

Еще 15 человек пострадали, у большинства диагностировано отравление угарным газом. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По данным Агентства по трудовой миграции Узбекистана, двое погибших в лифте - граждане РУз. В настоящее время принимаются меры по репатриации их тел за счет средств Фонда поддержки лиц, работающих за рубежом, защиты их прав и интересов.

Погибли три человека: один выпрыгнул из квартиры, еще двое задохнулись в лифте. Пострадали 16 человек: один получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом.

Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что два человека погибли, когда пытались спасти соседа из горящей квартиры на четвертом этаже. Они пытались доехать до нее на лифте, но когда находились внутри, дом был полностью обесточен. В результате мужчины задохнулись и погибли сами.

По факту пожара Следственный комитет по Подмосковью возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Региональная прокуратура также организовала проверку, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшего.

Что могло привести к пожару, пока неизвестно. Версия взрыва газа предварительно исключена.