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Узбекистан опроверг сообщения о перестрелке на границе с Афганистаном
Продолжение: Минобороны Узбекистана опровергло сообщение о нарушении беспилотником воздушного пространства Афганистана

CentralAsia (UZ) -  МИД Узбекистана официально опроверг сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая текущего года перестрелке на узбекско-афганской границе

Обстановка на границе Узбекистана с Афганистаном остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме, сообщает МИД РУз.

«В отдельных социальных сетях, со ссылкой на афганские источники, муссируются сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая 2022г.перестрелке на узбекско-афганской границе, повлекшей, как указывается, гибель военнослужащих Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан. Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме», - говорится опубликованном сегодня Заявлении Министерства иностранных дел.

Официальный представитель Временного Правительства Афганистана Забихулла Муджахед также опроверг появившиеся на различных интернет-площадках публикации, назвав их лживыми и необоснованными, - отметили в МИДе.

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