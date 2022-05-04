Российские войска атаковали ракетами 8 областей Украины, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины российские войска нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 4 мая.

По информации Генштаба, с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил Беларуси осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

Также Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении войска РФ «обстреливают» город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Проводят воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвинковского района Харьковской области. Российские войска пытаются вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, «успеха не имеют».

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска производят «обстрелы» подразделений ВСУ с целью сковывания их действий, сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении российская армия ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Войска РФ усиливают группировку войск и активизируют ведение воздушной разведки. Российские войска совершают штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские силы, по данным Генштаба, продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение украинских позиций в районе «Азовстали».

На Запорожском направлении российские войска проводят штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, «успеха не имеют», пишет Генштаб.

Сообщается, что на Южнобугском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования украинских позиций войска РФ применяют артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировались боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

По информации Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено 7 БПЛА и 8 крылатых ракет российских войск, данные уточняются.

«На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 российских атак, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники войск РФ», - сообщает Генштаб.