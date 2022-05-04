Минобороны России заявило об уничтожении 6 электроподстанций на Украине

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CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования в районах нескольких железнодорожных станций на Украине — Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате уничтожены 6 тяговых электроподстанций на железных дорогах, «через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран».

Накануне о повреждении ж/д инфраструктуры сообщил украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця». По его данным, обстрелу подверглись 6 станций в центре и на западе Украины, это привело к задержке пассажирских поездов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2 807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1 279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 609 единиц специальной военной автомобильной техники», - отметили в ведомстве.