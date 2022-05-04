Президент Туркменистана объявил выговор главам трех областей страны

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов накануне в ходе видеосовещания подписал распоряжения об объявлении выговоры трём главам регионов.

По данным новостного веб-сайта «Туркменпортал», дисциплинарные взыскания «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в реализации в регионе Национальной сельской программы» получили хякимы Ахалского и Марыйского велаятов Язмухаммед Гурбанов и Довранберди Аннабердиев. Хяким Дашогузского велаята Назармырат Назармырадов выговор получил также «за недостатки, допущенные в возделывании риса».

Как отмечает портал, при этом глава Туркменистана акцентировал внимание на снижении темпов строительства объектов производственного, социального назначения, жилых домов, водо- и дренажно-очистных сооружений в рамках Национальной сельской программы и Программы по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы.