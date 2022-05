ISW: Украинские силы отбросили российские войска на 40 км к востоку от Харькова (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 на 4 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, в течение последних суток украинские официальные лица со все возрастающей уверенностью сообщали, что Кремль объявит о мобилизации 9 мая. Кроме того, ВС Украины в результате крупного контрнаступления отбросили российские войска примерно на 40 км к востоку от Харькова.

Выводы института:

Российские силы возобновили воздушные, артиллерийские и наземные атаки на металлургический комбинат «Азовсталь» после завершения эвакуации 2 мая.

Российские силы продолжали перегруппировку на направлении Донецк-Луганск, вероятно, готовясь к продвижению на запад в направлении Лиман и Славянск.

Российские войска вели ограниченные наземные наступления в Запорожской области в районе Гуляполя и активизировали разведывательные операции в районе Одессы на фоне роста напряженности в Приднестровье.

В настоящее время российские силы участвуют в пяти основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и четырех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;

Вспомогательное усилие 2 — г. Харьков;

Поддерживающее усилие 3 — южная ось;

Вспомогательное усилие 4 — Сумы и северо-восточная Украина.