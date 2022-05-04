ISW: Украинские силы отбросили российские войска на 40 км к востоку от Харькова (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:57, 04 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 3 на 4 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, в течение последних суток украинские официальные лица со все возрастающей уверенностью сообщали, что Кремль объявит о мобилизации 9 мая. Кроме того, ВС Украины в результате крупного контрнаступления отбросили российские войска примерно на 40 км к востоку от Харькова.
Выводы института:
Российские силы возобновили воздушные, артиллерийские и наземные атаки на металлургический комбинат «Азовсталь» после завершения эвакуации 2 мая.
Российские силы продолжали перегруппировку на направлении Донецк-Луганск, вероятно, готовясь к продвижению на запад в направлении Лиман и Славянск.
Российские войска вели ограниченные наземные наступления в Запорожской области в районе Гуляполя и активизировали разведывательные операции в районе Одессы на фоне роста напряженности в Приднестровье.
В настоящее время российские силы участвуют в пяти основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и четырех вспомогательных усилий);
Подчиненное главное усилие - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Вспомогательное усилие 1 — Мариуполь;
Вспомогательное усилие 2 — г. Харьков;
Поддерживающее усилие 3 — южная ось;
Вспомогательное усилие 4 — Сумы и северо-восточная Украина.