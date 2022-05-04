В Узбекистане создадут пляжные зоны для привлечения туристов

- Узбекистан, общество
- 15:01, 04 мая 2022
- Просмотров: 298
CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана планируют развивать пляжный и охотничий туризм в республике.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил в трехмесячный срок предоставить земельные участки для обсутсройства пляжей на территории озер Акчакуль, Ашшикуль, Зикрикуль, Айдаркуль, Тузконкуль и Тудакуль. Участки будут предоставлены в аренду сроком до 10 лет.
На данных территориях будет создана пляжная инфраструктура. Проекты детальной планировки пляжных зон в течение трех месяцев должно разработать министерство туризма и культурного наследия Узбекистана.
В двухмесячный срок поручено утвердить программу по ускорению строительства и оснащения новых канатных дорог по республике, для этого должны быть определены регионы с высоким потенциалом для строительства канатных дорог и выделение кредитных средств инициаторам.
В Узбекистане решено развивать и охотничий туризм, до 1 декабря 2022 года будут приняты меры по организации соответствующей инфраструктуры охотничьего хозяйства (питомники для фазанов, места прикорма животных) в первую очередь в Каракалпакстане, Бухарской, Навоийской, Джизакской и Сырдарьинской областях.
Ранее сообщалось, что в республике планируется в рамках развития национального Туристского транспортного коридора создать сеть аутентичных караван-сараев.