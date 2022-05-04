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Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере
Берл Лазар
Берл Лазар
Предыстория: Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь

CentralAsia (CA) -  Главный раввин России Берл Лазар назвал шокирующими заявления главы МИДа Сергея Лаврова о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Он хотел бы, чтобы министр принес за них извинения, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

«Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — цитирует агентство раввина. По мнению Лазара, «тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным».

Раввин также отреагировал на заявление российского МИД, который накануне обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве, где якобы «антисемитизм <...> расцвел пышным цветом». По мнению Лазара, «неуместно проводить какие-либо сравнения» между холокостом и текущими событиями на Украине. Раввин указал на роль, которую советские войска сыграли в победе над нацизмом, и отметил, что такое сравнение «принижает заслуги этих героических солдат, освободивших Освенцим и водрузивших знамя победы над Рейхстагом».

На прошлой неделе Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset предположил, что у Адольфа Гитлера могли быть еврейские корни, и заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Таким образом министр отреагировал на вопрос о том, зачем на Украине нужна «денацификация», если президент страны Владимир Зеленский — еврей. По мнению Лаврова, этот аргумент «абсолютно ничего не значит».

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