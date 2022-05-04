экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 70 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 24500 (+300) человек,

танков ‒ 1077 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,

артиллерийских систем – 491 (+16) ед,

РСЗО - 163 (+1) ед,

средства ПВО - 81(+1) ед,

самолетов – 194 (+0) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),

специальная техника – 38 (+0),

крылатые ракеты – 87 (+3).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Министр Монголии предлагает продолжить реализацию программы Erasmus + ЕС
  • В Узбекистане создадут сеть караван-сараев вдоль туристского коридора
  • Минздрав Монголии прекратил транслировать новости о Covid-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com