Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 70 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 15:25, 04 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 24500 (+300) человек,
танков ‒ 1077 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед,
артиллерийских систем – 491 (+16) ед,
РСЗО - 163 (+1) ед,
средства ПВО - 81(+1) ед,
самолетов – 194 (+0) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед,
корабли /катера - 10 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),
специальная техника – 38 (+0),
крылатые ракеты – 87 (+3).
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