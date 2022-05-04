Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 70 дней военных действий

Азия и мир, политика

15:25, 04 мая 2022

Просмотров: 1969

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 4 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 24500 (+300) человек, танков ‒ 1077 (+15) ед, боевых бронированных машин ‒ 2610 (+43) ед, артиллерийских систем – 491 (+16) ед, РСЗО - 163 (+1) ед, средства ПВО - 81(+1) ед, самолетов – 194 (+0) ед, вертолетов – 155 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 1867 (+24) ед, корабли /катера - 10 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12), специальная техника – 38 (+0), крылатые ракеты – 87 (+3). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia