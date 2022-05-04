Шойгу сообщил о расширении контроля над территориями ДНР и ЛНР

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Российские военные совместно с подразделениями Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над территориями этих двух республик, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.

«В настоящее время подразделения российской армии совместно с Народной милицией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики расширяют контроль над территориями ЛНР и ДНР», — сказал он.

Шойгу также сообщил, что остатки украинской военной группировки блокированы на «Азовстале».

«В соответствии с поручением верховного главнокомандующего остатки боевиков, находящиеся в промзоне завода «Азовсталь», надежно блокированы по всему периметру данной территории», - сказал он.

При этом Шойгу отметил, что российские военнослужащие «принимают исчерпывающие меры по защите гражданского населения».

«Для безопасной эвакуации мирных жителей из зон боевых действий ежедневно открываются гуманитарные коридоры и объявляются режимы тишины», — пояснил он.

Кроме того, активно оказывается гуманитарная помощь, всего в 279 населенных пунктов доставили более 17 тыс. тонн грузов.

Как подчеркнул министр обороны, «США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием».

«Любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны (Украины) с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения», — указал Шойгу.

По его словам, российские военнослужащие в ходе военных действий «проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса» и продолжат выполнять все задачи, поставленные верховным главнокомандующим.