Россия намерена включить насвай в перечень наркотических веществ

CentralAsia (CA) - Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил включить насвай в реестр наркотических веществ в России.

«Такое опасное никотиносодержащее вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно попасть в реестр наркотических веществ РФ», - говорится в письме Хамзаева главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости.

В письме главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву депутат отмечает, что реализация насвая приводит к "тяжелым случаем отравления, летальным исходам, различным формам зависимости, подсаживанием молодых людей на наркотики".

Опасным депутат называет и тот факт, что такие вещества распространяются в среде школьников и студентов. Хамзаев предлагает ведомству разработать и выйти с совместной инициативой по "внесению изделия "насвай" в перечень запрещённых в Российской Федерации наркотических средств".

"Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись табак и щелочь. Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров", — отмечается в запросе.

Парламентарий просит ведомство взять ситуацию на контроль и поручить региональным подразделениям МВД провести мероприятия по "пресечению распространения "некурительного табачного изделия", более известного как "насвай".

В последнее время в России «насвай» стал популярен через трудовых мигрантов из Центральной Азии. Каждый год российские таможенники сообщают об изъятии насвая, незаконно ввозимого из стран ЦА.

Согласно российскому законодательству, на ввоз насвая на территорию России распространяются такие же требования, как и на ввоз обычных табачных товаров.