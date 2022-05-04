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«Это неправда. Это чушь». Кремль — о возможной мобилизации в России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: Президент России Путин может объявить войну Украине с целью начать мобилизацию, - Си-Эн-Эн

CentralAsia (CA) -  Власти России не намерены объявлять мобилизацию 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Медуза».

«Это неправда. Это чушь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков назвал чушью информацию о том, что президент России Владимир Путин 9 мая официально объявит войну Украине.

Ранее, 2 мая CNN со ссылкой на западных чиновников писал, что 9 мая Путин может официально объявить о войне с Украиной, что позволит ему провести всеобщую мобилизацию и привлечь резервные силы, в которых, как считают на Западе, российские войска нуждаются на фоне потерь.

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