Узбекистан легализовал майнинг криптовалюты на солнечной энергии

CentralAsia (UZ) - Ташкент разрешит компаниям добывать криптовалюты с использованием солнечной энергии и освободит все криптовалютные операции отечественных и иностранных компаний от налога на прибыль.

Об этом говорится в указе президента Узбекистана. Майнеры будут питать свои фермы, устанавливая собственные солнечные батареи. Они могут также подключиться к электросети, но платить за энергию будут в два раза больше, чем обычные потребители.

В документе говорится, что для добычи не требуется лицензии, но компания должна быть зарегистрирована недавно созданным узбекским Национальным агентством перспективных проектов.

Узбекистан легализовал торговлю криптовалютой в 2018 году, но только на отечественной криптобирже. Государство также запустило ряд проектов по возобновляемым источникам энергии, в основном, солнечным и ветряным электростанциям.

Соседний Казахстан в 2021 году стал вторым по величине центром добычи биткоинов в мире после США. В республике в отношении майнеров приняли жесткие меры после того, как их операции привели к перегрузке энергосистемы Казахстана. В основном она состоит из несовременных угольных электростанций.