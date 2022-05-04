В Узбекистане введут систему туристического кэшбека

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв подписал постановление, регулирующее сферу туризма.

Согласно документу, с 1 сентября 2022 года в Узбекистане заработает система туристического кэшбека. Речь идет о внутренних путешествиях, которые осуществляются в рамках программы «Узбекистон буйлаб саёхат кил» («Путешествуй по Узбекистану»).

Кэшбек будет возвращаться через электронную платформу и ее мобильное приложение. Кроме того, туристам будут предоставляться скидки. В планах также формирование готовых туристских пакетов.

Для того, чтобы получить кэшбек, турист должен соблюсти все следующие условия:

использование авиа-, железнодорожного и (или) автотранспорта;

пользование услугами средств размещения (отели, гостиницы, хостелы);

посещение организаций культуры и досуга.

Возврат средств за путешествия будет осуществляться в следующих размерах:

15 процентов от суммы авиабилета в обе стороны при путешествии авиасообщением (не более 150 тысяч сумов);

15 процентов от суммы билета в обе стороны при путешествии железнодорожным транспортом или на автобусе (но не более 80 тысяч сумов);

15 процентов от суммы расходов при ночевке в средствах размещения (не более 80 тысяч сумов);

50 процентов от суммы каждого посещения театров, музеев, цирков и художественных галерей (не более 20 тысяч сумов).

Выплата кэшбека будет осуществляется только через платформу на банковскую карту местных туристов по окончании внутреннего путешествия. Каждый чек должен пройти проверку на подлинность.