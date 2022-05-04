Главы МИД Узбекистана и Венгрии обсудили в Ташкенте вопросы двусторонних отношений

CentralAsia (UZ) - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сегодня провел переговоры с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, находящимся в Ташкенте с визитом.

По информации МИД, стороны с удовлетворением отметили продуктивность только что завершившегося заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Была подчеркнута важность продолжения диалога на высшем уровне. Стороны согласились с необходимостью организации очередного раунда межмидовских политических консультаций в текущем году.

Отмечен рост динамики культурно-гуманитарного взаимодействия, особенно в сфере образования. Венгерская сторона сообщила о выделении дополнительных стипендий для обучения узбекских студентов в высших учебных заведениях страны.

Венгерская сторона оценила усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе, содействию мирному процессу в Афганистане.

Выражена обоюдная заинтересованность в развитии взаимодействия в рамках ООН, ЕС, ОБСЕ и Организации тюркских государств.

На встрече рассмотрен график предстоящих мероприятий на различных уровнях.