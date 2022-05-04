Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы расширения взаимодействия

CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По информации пресс-службы главы государства, лидеры обменялись поздравлениями в связи со священным праздником Рамазан хайит.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Обстоятельно обсужден ход реализации принятых соглашений и договоренностей по итогам переговоров на высшем уровне.

Особое внимание уделено расширению практического взаимодействия, в том числе наращиванию объемов взаимной торговли, продвижению приоритетных проектов кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других направлениях.

Главы государств выступили за продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Подчеркнута важность проведения регулярных встреч и усиления координации на уровне правительств двух стран для ускорения совместных проектов и программ многопланового сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки, в также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

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