экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы расширения взаимодействия

CentralAsia (TJ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По информации пресс-службы главы государства, лидеры обменялись поздравлениями в связи со священным праздником Рамазан хайит.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Обстоятельно обсужден ход реализации принятых соглашений и договоренностей по итогам переговоров на высшем уровне.

Особое внимание уделено расширению практического взаимодействия, в том числе наращиванию объемов взаимной торговли, продвижению приоритетных проектов кооперации в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других направлениях.

Главы государств выступили за продолжение активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Подчеркнута важность проведения регулярных встреч и усиления координации на уровне правительств двух стран для ускорения совместных проектов и программ многопланового сотрудничества.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки, в также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Вышел клип на песню «Спасибо, я люблю Вас» для врачей Монголии
  • Доктор Кохона продвигает туризм в Монголии и Шри-Ланке
  • Шойгу сообщил о расширении контроля над территориями ДНР и ЛНР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com