На юге Узбекистана селем унесло автомобиль и домашний скот (фото)

CentralAsia (UZ) - Накануне, 3 мая, проливные дожди в некоторых районах Сурхандарьинской области Узбекистана вызвали наводнения и сели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в кишлаках Мачай, Юкори Мачай и Дербент Байсунского района наблюдались сильные сели. В этих местах сели привели к повреждениям дорог. В частности, была повреждена дорога М-39 «Алматы – Ташкент – Термез».

Кроме того, в Сарыасийском районе сель смыл две опоры ЛЭП. В настоящее время специалисты занимаются монтажом. На месте временно отключили электричество.

В пресс-службе МЧС заявили, что наводнение в Сурхандарьинской области не нанесло ущерба имуществу населения. Однако местные жители публикуют видео, на которых можно увидеть, как потоки смыли машину и домашний скот.

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