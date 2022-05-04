На юге Узбекистана селем унесло автомобиль и домашний скот (фото)

- Узбекистан, погода
- 19:04, 04 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - Накануне, 3 мая, проливные дожди в некоторых районах Сурхандарьинской области Узбекистана вызвали наводнения и сели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в кишлаках Мачай, Юкори Мачай и Дербент Байсунского района наблюдались сильные сели. В этих местах сели привели к повреждениям дорог. В частности, была повреждена дорога М-39 «Алматы – Ташкент – Термез».
Кроме того, в Сарыасийском районе сель смыл две опоры ЛЭП. В настоящее время специалисты занимаются монтажом. На месте временно отключили электричество.
В пресс-службе МЧС заявили, что наводнение в Сурхандарьинской области не нанесло ущерба имуществу населения. Однако местные жители публикуют видео, на которых можно увидеть, как потоки смыли машину и домашний скот.
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