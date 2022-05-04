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Студентам из Узбекистана выделят дополнительные стипендии в вузах Венгрии

CentralAsia (UZ) -  Узбекским студентам выделят дополнительные стипендии в вузах Венгрии. Об этом стало известно во время переговоров и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто 4 мая 2022 года.

По данным МИД РУз, стороны с удовлетворением отметили продуктивность заседания узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Подчеркивалась важность продолжения диалога на высшем уровне. Стороны согласились о необходимости организации очередного раунда межмидовских политических консультаций в этом году.

Отмечен рост динамики культурно-гуманитарного взаимодействия, особенно в сфере образования. Венгерская сторона сообщила о выделении дополнительных стипендий для обучения узбекских студентов в высших учебных заведениях страны.

Также партнером высоко оценены усилия Узбекистана по укреплению стабильности в регионе, содействию мирному процессу в Афганистане.

Выражена обоюдная заинтересованность в развитии взаимодействия в рамках ООН, ЕС, ОБСЕ и Организации тюрских государств.

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