Частота полетов по маршруту Улан-Батор — Франкфурт-на-Майне будет увеличена

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании сегодня, 4 мая, Кабинет министров принял решение увеличить частоту полетов национальной авиакомпании MIAT Mongolian Airlines по маршруту Улан-Батор — Франкфурт-на-Майне до пяти раз в неделю.

Однако, поскольку частота рейсов создаст больший дефицит для авиакомпании, правительство предоставит компании субсидию. Соответствующим должностным лицам также было поручено представить возможные решения по либерализации авиатранспортного сектора страны и возврату НДС иностранным туристам на заседании Кабинета министров на следующей неделе.

Решение Кабмина об увеличении потока воздушного транспорта было принято в связи с состоявшейся на минувшей неделе встречей премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай с представителями туристической отрасли страны.

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