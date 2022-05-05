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Строительство железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян выполнено на 88,4%

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании 4 мая Кабмин заслушал отчет о ходе работ по строительству железной дороги.

На сегодняшний день строительство железной дороги Таван-Толгой — Зуунбаян выполняется на 88,4 процента. Железную дорогу планируется ввести в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщили в Министерстве развития автомобильных дорог и транспорта.

Что касается прокладываемой железной дороги Таван-Толгой —Гашуунсухайт, то ее строительство ведется на 76,4 процента. Железную дорогу планируется сдать в эксплуатацию в июле этого года.

Кроме того, соответствующие должностные лица ведут переговоры с Национальной комиссией по развитию и реформам КНР о строительстве железной дороги по маршруту Гашуунсухайт — Ганцмод, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Ч.Болортуяа. Целью переговоров является комплексное решение отдельных вопросов, связанных с грузовыми перевозками и экспортом угля.

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