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Граждане Монголии могут путешествовать в Республику Корея без визы в течение 30 дней

CentralAsia (MNG) -  Правительство Южной Кореи объявило, что с 1 июня группам из пяти и более туристов из Монголии, Вьетнама, Филиппин и Индонезии будет разрешено путешествовать без визы на срок до 30 дней.

Это условие действительно только для туристов, прибывающих в международный аэропорт Янъян (Yangyang).

Международный аэропорт Янъян (IATA: YNY, ICAO: RKNY) — небольшой международный аэропорт на северо-востоке Южной Кореи. Он расположен в уезде Янъян, провинция Канвондо, и был построен для обслуживания близлежащих районов Сокчо, Каннын и Пхенчхан. Аэропорт заменил аэропорты Каннын и Сокчо. Это включает в себя безвизовый режим для Филиппин, Индонезии и Вьетнама, если граждане прибывают в Янъян (с 1 июня добавлена Монголия). VietJet Air — единственный авиаперевозчик, выполняющий рейсы из Юго-Восточной Азии в Янъян (чартерные рейсы из Ханоя в Янъян).

Кроме того, с 1 июня международный аэропорт острова Чеджу будет открыт для иностранных туристов. С 2002 года на острове Чеджу действует безвизовый режим на срок до 30 дней для граждан всех стран, кроме 24.

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