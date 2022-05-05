Изображение пандемии через призму буддизма монгольской художницы

«Во власть» (фрагмент) (2021), холст, акрил (все изображения предоставлены Sapar Contemporary и автором)

CentralAsia (MNG) - Монгольский художник Уурийнтуяа Дагвасамбуу использует предметы быта и буддийскую символику, чтобы показать практически гиперсвязанное, но физически изолированное существование во время пандемии COVID-19.

Зарядные шнуры, прядь волос, вытянутая из коврика нить — линии, соединяющие и разделяющие жизни тех, кто изображен на картине Уурийнтуяа. Художница обращается к предметам домашнего обихода и буддийскому символизму, чтобы создать на выставке «Настроения в метавселенной» раздробленное внутреннее ощущение практически гиперсвязанного, но физически изолированного существования. Это сложное столкновение с бременем, которое несут ее подданные, в основном женщины, и мировоззрением, которое одновременно отличается от гендерного труда во время пандемии и отражает его.

Шествие фигур, спрятанных за телефонами и масками KN95, приближается к занавеске, из-под которой появляются руки в перчатках с термопистолетами и шприцами («Пандемический диптих», 2021). Настроения в Метавселенной новые, как и в недавно созданных, но визуальный язык художника устарел на века. Когда стадо овец движется в направлении, противоположном очереди ожидания диптиха, обитатель с ореолом голов остается незамеченным; другая женщина содержит скопление крошечных человеческих тел, которые цепляются за ее туловище, как кокон. Существа со многими руками и пылающими волосами, изображенные скромной тонкой линией, в общих чертах напоминают характеристики буддийских божеств. Что может быть лучше иллюстрирует работу женщин в условиях пандемии, чем фигура с тысячей рук, держащих разные инструменты для облегчения страданий в каждой?

«Вакцина: первая доза» (2021), холст, акрил, рисовая бумага

«Пандемия Диптих» (2021), холст, акрил

С 14 века, когда у буддийских женщин не было ничего, что могло бы служить символическим подношением, они могли дарить свои волосы. Вышивки для волос, ткани, на которых изображения сделаны из натуральных человеческих волос, были драматическим последним призывом к божественному вмешательству. В «Вакцине: первая доза» (2021) женщина, закутанная в завесу из волос, связывает видения домашнего и небесного миров через свои пряди, прикрепленные к веретену. Некоторые изображения на этой выставке кажутся преднамеренно статичными, несмотря на театральные композиции, но «Вакцина: первая доза» тихо кружится от беспокойства, поскольку женщина сохраняет хрупкую власть над более чем одной вселенной, а из схватки выходят дополнительные актеры.

Галерея Уурийнтуяа называет ее работу новым монгольским стилем зураг, но этот ярлык только уточняет искусство как изобразительное и монгольское. Фантастический визуальный словарь художника выходит за рамки определенности исторического названия или мутных вод национальной идентичности. В этой последней серии она использует религиозную и светскую иконографию, чтобы придать неземную форму тривиальным мыслям, которые трепещут во время пассивной прокрутки в Интернете или беспокойства о будущем.

Уурийнтуяа уважает свободу действий своих подданных, чтобы использовать возможности их онлайн-изображения и реального труда, чтобы преодолеть наложенные на них ограничения. Она интерпретирует их ожидание и наблюдение как божественное и решает проблему пандемии, не принимая гендер как должное.

«Открыто 24/7» (2022), холст, акрил

автор: Кили Бойд

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: Hyperallergic

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