Беларусь и Монголия объявили конкурс совместных научно-технических проектов

CentralAsia (MNG) - Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Монголии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по приоритетным направлениям двустороннего белорусско-монгольского сотрудничества, среди которых - растениеводство и сельское хозяйство; интенсивное сельское хозяйство; машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

Заявки на конкурс принимаются по 6 июня 2022 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения