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Беларусь и Монголия объявили конкурс совместных научно-технических проектов

CentralAsia (MNG) -  Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Монголии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по приоритетным направлениям двустороннего белорусско-монгольского сотрудничества, среди которых - растениеводство и сельское хозяйство; интенсивное сельское хозяйство; машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства.

Заявки на конкурс принимаются по 6 июня 2022 года.

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