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Состоялось заседание Консультативного комитета Олимпийского совета Азии

CentralAsia (MNG) -  Заседание Консультативного комитета Олимпийского совета Азии (ОСА) состоялось 2-3 мая в Сеуле, Корея.

В ходе встречи Президент Монгольского национального олимпийского комитета, член Международного олимпийского комитета Б.Баттушиг представил отчеты о подготовке к Зимним юношеским Олимпийским играм 2024 г. в Канвоне и Генеральной ассамблее Генерального олимпийского комитета, а также поделился своими взглядами на роль спорта в борьбе с изменением климата и возможность сотрудничества с ОСА.

Он также поделился своим опытом реализации проекта виртуального монгольского дома во время Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Стороны также обменялись информацией о цифровом переходе, реализуемом НОК Республики Корея, и возможности работы в электронной метасреде, а также договорились изучить возможности сотрудничества в сфере технологических инноваций.

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