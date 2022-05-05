Главы правительств Узбекистана и Казахстана обсудили запуск центра промышленной кооперации

- Узбекистан, общество
- 9:54, 05 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - 4 мая состоялся телефонный разговор премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы углубления двусторонних отношений, в том числе наращивания объемов взаимной торговли, промышленной кооперации и сотрудничества в водохозяйственной сфере.
Алихан Смаилов отметил, что по итогам первого квартала текущего года товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд долларов США, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, в частности, запуска Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».