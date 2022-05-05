Из-за обильных дождей приостановлено движение поездов между Ташкентом и Андижаном

CentralAsia (UZ) - «Узбекистон темир йуллари» временно приостановила движение поездов между Ташкентом и Андижаном, сообщает пресс-служба компании.

Решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, наблюдающимися в Ферганской долине, а также обильными осадками в горных районах.

«Для обеспечения безопасности движения поездов и пассажиров 5 мая на один день будет приостановлено движение пассажирских поездов №№60/59 и 62/61, следующих по маршруту "Ташкент – Андижан – Ташкент". Стоимость билетов будет возвращена пассажирам в размере 100 процентов», – отметили в компании.

Также будут внесены изменения в график движения электропоездов, курсирующих в Ферганской долине.