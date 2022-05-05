₮165 млрд погашено по просроченным кредитам Банка развития Монголии

CentralAsia (MNG) - На заседании кабинета министров министр финансов Б.Жавхлан представил предложение о принятии мер по улучшению пруденциального норматива Банка развития Монголии.

Министр финансов сообщил: «С января правительство работает над тем, чтобы просроченные кредиты Банка развития были погашены в короткие сроки. Нам нужно получить реальные результаты в краткосрочной перспективе. Неработающие кредиты погашаются. 165 миллиардов тугриков ($53,4 млн) по неработающим кредитам Банка развития были погашены. В этом году мы планируем погасить треть просроченных кредитов».

Кабинет министров принял решение активизировать процесс погашения неработающих кредитов Банка развития Монголии, изучить потенциальные риски, дать рекомендации и создать рабочую группу для принятия необходимых мер.

Кроме того, Правительство разработает проект постановления о мерах по проблемным кредитам, полученным государственными и частично государственными юридическими лицами, и обсудит их на заседании Кабмина на следующей неделе.

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