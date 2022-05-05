Шесть тезисов Карла фон Клаузевица, проливающих свет на украинский конфликт

Карл фон Клаузевиц

CentralAsia (CA) - Происходит возрождение интереса к наследию Карла фон Клаузевица, сообщает Figaro. Война, казавшаяся анахронизмом еще нашим шестидесятникам, возвращается в жизнь Европы. Наши беды, оказывается, предвидели еще в XIX веке. Но кто виноват в конфликтах и как выйти из них победителем? Советы великого немца.

Труды Клаузевица не потеряли своей актуальности спустя почти двести лет после его смерти. Потому что, подвергнув осмыслению саму идею войны, стратег из Пруссии сделал свой трактат вечно актуальным.

Об имени Клаузевица вспомнили с началом российской «спецоперации» на Украине. Неизвестный или забытый одними и упоминаемый время от времени другими, генерал-майор Карл фон Клаузевиц возвращается, чтобы пролить свет на этот конфликт — спустя почти 200 лет после своей смерти. Его тезисы, опубликованные посмертно женой в 1832 году в книге под названием «О войне», до сих пор прекрасно иллюстрируют то, что происходит на Украине сегодня. Его предшественники, от Макиавелли до Жомини, довольствовались лишь советами, «как правильно вести войну», когда она уже началась. Клаузевиц в своей работе рассматривает суть войны как настоящий «философский вопрос», подчеркивает научный сотрудник по теории вооруженных конфликтов в Институте стратегических исследований Военного училища в Париже Эдуар Жолли.

Трагическое возвращение

Работа теоретика остается на удивление актуальной, несмотря на то, что после его смерти военное дело претерпело значительные изменения, и с появлением асимметричных конфликтов он был и вовсе почти забыт. Потому что при определении войны Клаузевиц ориентируется прежде всего на понимание межгосударственной войны, той, которая происходила в его время. Казалось, забытая, такая форма войны трагическим образом возвращается сегодня. Прежде всего, во все времена «война остается продолжением политики другими средствами, и любая война связана с политикой. Изменились средства, но не политические цели», — резюмирует эксперт.

С помощью этого эксперта, а также при любезном содействии ведущего научного сотрудника в Школе перспективных исследований Мартена Мота, издание Figaro рассматривает 6 тезисов Клаузевица, которые сегодня позволяют лучше понять конфликт на Украине. Прусский офицер прежде всего стремился осмыслить саму идею конфликта, сделав свою работу инструментом, который может использовать любой.

Три этапа развития войны по Клаузевицу

Это лежит в основе рассуждений Клаузевица. Клаузевиц определил войну, выделив 3 основных концептуальных этапа: расчет стратегических вероятностей, определение политической цели, а затем попытка достигнуть этой цели с помощью насилия — часто слепого. Все 3 этапа ярко выражены при любой войне, но приобретают самые разные формы, объясняет Мартен Мот. На первом этапе сталкиваются 2 стратегии. «Потом на сцену выходят ярко выраженные политические воли, борьба между ними перерастает как бы в дуэль», — говорит Эдуар Жолли. Другими словами, сталкиваются «две противоположности, каждая из которых хочет навязать себя другой». На втором этапе определяется политическая цель войны. (Так что в некоторой корректировке, которой подверглись цели России после попытки продвижения к Киеву, не было ничего необычного). «В этом оригинальность Клаузевица: именно политика определяет конечную цель войны, потом под политику подстраивается соответствующая военная тактика и средства». Третий включает в себя «социальную враждебность людей».

Трилогия «великого пруссака» на Украине

Эта трилогия прекрасно просматривается на Украине. «Расчет стратегических вероятностей» воплощен президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В большей или меньшей степени оба эти президента «олицетворяют свои государства и противостоят друг другу с помощью насильственных действий своих армий». «Политическая цель» украинской элиты отражается в желании «сохранить территорию» и остаться важным помощником в регионе для Запада. Для России цель определяется сложнее, так как цели Путина постоянно меняются. Этап «слепого насилия» оказался опасно близок, причем представлено это насилия действиями «обеих противоборствующих сторон». Растет и количество «пушечного мяса». С одной стороны, мы видим отправляющую все новые соединения на смерть украинскую территориальную оборону, с другой — российских солдат-контрактников. С точки зрения Мартена Мота, из-за отсутствия солдат-срочников российская трилогия именно на этом уровне «неполная». «Россияне не объявляли войну Украине и, следовательно, не объявляли всеобщую мобилизацию», — подчеркивает он. Это, с его точки зрения, подтверждает гипотезу о том, что Путин и не собирался устраивать войну. Должно было произойти простое «свержение режима».

В трактате «О войне» Клаузевиц проводит грань между промежуточными целями войны и ее «политическим смыслом». «Ziel» — это промежуточная тактическая цель, а вот «Zweck» — это как раз «политическая цель» конфликта, его смысл. «Политический смысл — это верхушка лестницы, а тактические цели — это ступени на пути к ней», — уточняет Эдуар Жолли. Искусство политического и военного деятеля состоит в том, чтобы достичь состояния дел, при котором «тактические победы, достижение военных целей войны позволили нам добиться политической победы». В зависимости от результатов военных действий тактические цели могут меняться. Именно этот вполне нормальный процесс, похоже, и происходит сейчас с передислокацией российских войск в Донбассе. «Изначально русские шли на конфликт с политической целью свержения режима Зеленского и тех, кто за ним стоит. Поскольку достижение этой цели оказалось в данный момент проблематичным, произошла смена приоритетов и главное внимание Россия уделила территориям на юге и востоке Украины», — говорит Эдуар Жолли.

Крайние меры

Клаузевиц видел в войне 2 движущие силы. Во-первых, это логика повышения ставок, «поскольку единственный способ избежать гибели — это наносить все более сильные удары». И, во-вторых, логика деэскалации, «к которой приводит ограниченность как физических, так и логистических средств (нехватка боеприпасов, топлива)». «Действует тут и политический расчет: в какой-то момент политические цели просто, как оказывается, не стоят всех приносимых жертв», — объясняет Мартен Мот. Эдуар Жолли добавляет, что «крайние меры» обычно приводят к ослаблению мощи».

Российская армия проявляла относительную сдержанность в начале войны, не нанося ущерба гражданскому населению. Происходило это потому, что «Путин, не желая потерь, планировал не большую войну, а операцию по смене режима при поддержке значительной части украинского общества», — добавляет эксперт.

Новые обстоятельства

Но, столкнувшись с сопротивлением украинского государства, его мотивированной национализмом армии и народа, Россия все чаще «вынуждена была идти на использование артиллерии». «В теории переход ко все более крайним мерам может привести к тому, что Россия использует тактическую ядерную ракету. Именно этого боится Запад», — добавляет Эдуард Жолли.

Кульминация

«Клаузевиц всегда напоминает нам, что война в своей реальности состоит из «нечаянностей», неожиданностей, случайностей, изнеможения и непредвиденных обстоятельств», — объясняет Эдуар Жолли. Для России непредвиденным обстоятельством стала эффективная мобилизация украинской территориальной обороны. В результате наступил упоминаемый Клаузевицем момент, когда [российская] армия вынуждена временно снизить темпы наступления, потому что атаковать «обходится дороже с логистической точки зрения, чем с военной», резюмирует Мартен Мот.

В своей работе Клаузевиц также подчеркивает, что осада городов является бременем, которое вынуждены нести войска, причем одним из самых тяжелых. Так, например, в результате одновременной осады Киева, Харькова, Мариуполя и Чернигова возникла угроза истощения русских сил. «Их стремление перегруппироваться на территории Донбасса с переводом российских военных с киевского направления — все это позволяет высвободить людские ресурсы и дать войскам передышку», — объясняет Мартен Мот.

Центр тяжести

Теперь обе стороны будут бороться за «центр тяжести», без овладения им ни одна из воюющих сторон не сможет. По заключению Клаузевица, центром тяжести является «та часть страны, где сосредоточено самое крупное скопление войск противника». Современность предлагает более концептуальное определение: «Теперь это еще и некий психологический центр тяжести. Это та сила, которая стоит в центре политической системы врага и от которой все зависит. Именно против этой силы мы и должны будем направить всю нашу энергию».

Для Клаузевица было 3 элемента, на которых держится государство. Кажется очевидным, что в первые недели конфликта все видели центр тяжести в Киеве. «Для смены режима было достаточно свергнуть власть в столице», — резюмирует Мартен Мот.

Но со смещением сил в сторону Донбасса изменился центр тяжести. «Сейчас это может быть украинская армия плюс националистические шруппы на Украине», — говорит эксперт. «Если Путин хочет принести победу своему народу, он должен выполнить 2 своих знаменитых военные задачи: денацификацию и демилитаризацию», — добавляет он. В первом случае, вероятно, достаточно будет взять Мариуполь, где сосредоточен полк «Азов». Во втором, «даже если Путин не сможет помешать Украине перевооружаться после установления мира, он может спокойно заявить своему народу, что уничтожил военную угрозу», если разобьет украинскую армию, продолжает Мартен Мот.

Преимущества обороны по сравнению с нападением

По словам Клаузевица, оборонные задачи всегда легче выполнить, чем цели нападения. Этот принцип кажется очевидным на бумаге, но теоретик глубоко проанализировал его в трактате «О войне». В рамках войны на Украине перед местными силами стоят две задачи: сохранить территорию и защитить свои силы. Трудная задача, но, несомненно, более доступная, чем цели России — «завоевание и разрушение», — подчеркивает Эдуар Жолли. «Оборонительное ведение войны легче, потому что оно не обязательно будет направлено на преодоление силы противника, а просто будет мешать ему победить», — резюмирует эксперт.

И Клаузевиц описывает в своей работе несколько способов эффективной обороны, которая вполне может быть применена и украинскими, и российскими войсками. Теоретик объясняет, в частности, «что эффективный способ защиты — это отказаться от решающего сражения на границах и отступить, завлекая противника внутрь страны», тем самым растягивая логистические линии противника и изматывая его». Мартен Мот подробно описывает работу такой схемы. Так, он ссылался на «русскою кампанию 1812 года, в которой план Наполеона состоял в том, чтобы воспользоваться своей высокой маневренностью и тактическим превосходством, чтобы сокрушить русскую армию на границе между Россией и Польшей». «С уверенностью можно предположить, что таким же было желание русских: разгромить украинскую армию под Киевом», — считает военный специалист. Но, как и русские в 1812 году, украинцы отказались от лобового боя и «предпочли постепенный отход», что вполне схоже с моделью Клаузевица.