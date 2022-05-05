Узбекистанцам упростили въезд в Кыргызстан

CentralAsia (UZ) - Опубликованы новые правила по COVID-19, для въезда в Кыргызстан гражданами Узбекистана - сообщает пресс-служба авиакомпании «Uzbekistan Airways».

С 1 мая текущего года, пассажирам авиарейсов направляющихся в Кыргызстан отменено требование предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Предоставление сертификата о проведении вакцинации также не требуется.

Исходя из сообщения пресс-службы, данные требования распространяются не только на авиарейсы, но и на любой другой тип пересечения границы с Кыргызстаном.

Ранее в Министерстве транспорта Узбекистана опубликовали расписание автобусов, курсирующих между Ташкентом и городами Казахстана.

Также появились три новых автобусных маршрута между Узбекистаном и Таджикистаном. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля запустила пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.