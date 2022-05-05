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Кабмин Монголии решил увеличить минимальную зарплату на 30%

CentralAsia (MNG) -  «Решение об увеличении минимальной заработной платы в Монголии было принято национальным комитетом на заседании, прошедшего 4 мая на заседании Национального трехстороннего комитета по труду и социальному партнерству обсуждался вопрос о пересмотре минимальной заработной платы. Было решено увеличить минимальную зарплату до 3 273 81 тугрика в час и 550 000 тугриков (около $178) в месяц с 1 января 2023 года», — сказала министр труда и социальной защиты населения А.Ариунзаяа.

Таким образом, минимальная зарплата увеличится на 31% (с 420 000 тугриков (около $136)).

Указывается, что минимальная заработная плата на 2024 год будет пересмотрена Национальным трехсторонним комитетом по труду и социальному партнерству в первом квартале 2023 года.

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