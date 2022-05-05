Монгольский альпинист Б.Гантулга ступает на пик Аннапурна I

Гантулга Бэх-Очир

CentralAsia (MNG) - Член туристического клуба «Хайрхан Аялагч», тренер альпинистской команды «Хайрхан», мастер горного спорта Гантулга Бэх-Очир продолжает восхождение на вершины Гималаев, крыши мира.

Альпинист Б. Гантулга успешно поднялся без гидов-шерпов на «Аннапурну I», самую высокую вершину горного хребта Аннапурны, и 28 апреля водрузил монгольский национальный флаг. Гора Аннапурна высотой 8 091 метр над уровнем моря является десятой по высоте горой в мире.

Аннапурна (अन्नपूर्णा) — горный массив в Гималаях. Высочайшая точка массива — Аннапурна I (8091 м) — является десятым по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира.

Аннапурна I считается самым опасным восьмитысячником — уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений достигает 32 % (2015 год). Тем не менее, именно Аннапурна стала первым восьмитысячником, на который поднялся человек — в 1950 году успеха добилась французская экспедиция. С начала 1990-х годов число несчастных случаев во время экспедиций на вершину Аннапурны снижается — по статистике за период с 1990 по 2008 год смертность на Аннапурне составила 19,7 %, что меньше, чем у ряда других восьмитысячников — например, у Канченджанги (8586 м) этот показатель равен 22 %.

Ранее альпинист Б. Гантулга более 60 раз успешно поднимался на снежные вершины Монголии. Он ступил на вершины Аконкагуа (6965 м) в Южной Америке, Килиманджаро (5895 м) в Африке и европейский Эльбрус (5641 м и 5621 м) в 2014 и 2018 годах соответственно.

Монгольские альпинисты успешно покорили шесть из 14 вершин мира на высоте более 8000 метров над уровнем моря и подняли национальный флаг страны.

В рамках проекта «Монгольская мечта-14» монгольские альпинисты стремятся подняться на эти 14 вершин и поднять национальный флаг страны.

Гантулга Бэх-Очир

Горный массив Аннапурна находится в центральном Непале и является частью южного отрога Главного Гималайского хребта. Массив протянулся с востока на запад на расстояние 55 км. Рядом с главной вершиной массива — Аннапурной I (8091 м) — находятся две второстепенные вершины: Аннапурна Центральная (8051 м) и Аннапурна Восточная (8026 м). Всего в горном массиве выделяют 13 вершин высотой более 7000 м и 16, превышающих 6000 м.

Вдоль северных склонов Аннапурны протекает река Марсъянди. Долина реки известна разнообразием растительного и животного мира, здесь можно встретить множество видов растений, присущих различным климатическим зонам — от бамбуков и бананов до хвойных деревьев северных широт. С южной стороны Аннапурна I образует замкнутый цирк с отвесными стенами, известный под названием Святилище Аннапурны (англ. Annapurna Sanctuary), с северной стороны находятся ледово-снежные склоны. На Аннапурне наблюдается неустойчивая погода и мощные непредсказуемые лавины.

В 34 км западнее Аннапурны возвышается ещё один восьмитысячник — Дхаулагири, высота которого 8167 м. Горные массивы разделяет протекающая между ними река Кали-Гандаки (Нараяни). Долина реки считается глубочайшей в мире (разница между высотами долины и вершины Аннапурна I — около 5570 м).

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