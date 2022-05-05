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Россия откроет гумкоридор с «Азовстали» 5–7 мая

CentralAsia (TM) -  В Мариуполе с комбината «Азовсталь» 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 по мск будет открыт гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан, включая рабочий персонал, женщин и детей. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию.

В заявлении говорится, что на время работы гумкоридора военные РФ и ДНР в одностороннем порядке прекратят любые боевые действия, подразделения отведут на безопасное расстояние.

3 мая при участии ООН и Международного комитета Красного Креста с «Азовстали» удалось эвакуировать 101 мирного жителя. 1 мая с завода, по разным данным, вызволили от 80 до 100 гражданских.

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