Монголия намерена отправить в Китай 36,7 млн тонн каменного угля

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что поставки металлургического угля в Китай останутся ограниченными во втором квартале 2022 года, поскольку запасы коксового сектора истощаются, а монгольские поставщики угля сталкиваются с логистическими трудностями, сообщили отраслевые источники 13 апреля. из-за российско-украинского конфликта.

Между тем, некоторые партии монгольского угля застряли в наземных портах северо-западной части Внутренней Монголии, поскольку власти отметили, что содержание фтора в угле не соответствует стандартам, в результате чего несколько контейнеров скопились в наземных портах Эрээн-хото и Ганцмод.

Это препятствует торговле монгольским углем с Китаем.

В результате, по словам основателя инвестиционного банка CIFCO Futures, усилия Ганцмод по увеличению ежедневных перевозок угля в Китай и увеличению количества грузовиков до 300 на данный момент остаются вполне реальными.

Кроме того, Китай принял строгие меры для сдерживания вспышки коронавируса, в результате чего операции в наземном порту Сэхэ будут закрыты. В ближайшем будущем ожидается, что ежедневные перевозки монгольского угля в Китай останутся на уровне около 200 грузовиков.

В какой-то момент в 2020 году количество грузовиков, перевозящих монгольский уголь в Китай, превысило 2000.

Монголия планирует отправить 36,7 млн тонн каменного угля в Китай в 2022 году. Это означает, что объемы 2022 года на 161% превысят уровень прошлого года.

Китай уделяет первоочередное внимание спросу на энергетический уголь, что привело к сдерживанию роста внутреннего производства каменного угля в январе-феврале, в то время как ограниченная вывозка монгольского угля привела к дальнейшему сокращению поставок каменного угля.

Увеличение поставок угля из Монголии и России ожидается только к третьему или четвертому кварталу этого года.

В то время как запасы угля у производителей кокса снизились, запасы в ключевых китайских портах также были на более низком уровне. По состоянию на 8 апреля запасы угля в шести китайских портах составляли 2,02 млн тонн.

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