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МИД Казахстана начал процесс по присвоению Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Предыстория: Российскому ведущему Тиграну Кеосаяну могут запретить въезд в Казахстан из-за его высказывания

CentralAsia (KZ) -  Казахстанское внешнеполитическое ведомство запустило процесс по включению российского телеведущего Тиграна Кеосаяна в список персон нон грата, сообщили местные СМИ.

В конце апреля Кеосаян резко отреагировал на информацию о том, что парад в честь Дня Победы в Казахстане в этом году проводиться не будет и допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес как граждан РК, так и самой государственности.

МИД РК после этого сообщило, что намерено запретить Кеосаяну въезд в страну.

5 мая пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров сообщил, что процесс продолжается, и он не решается за один день.

«Мы в тот же день запустили процесс по включению Кеосаяна в список лиц, нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое», - проинформировал Смадияров.

Он добавил, что список таких персон предназначен для служебного пользования и не публикуется в открытом доступе.

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