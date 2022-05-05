За десять дней Узбекистан экспортировал свыше 200 тонн свежего абрикоса

CentralAsia (UZ) - Отгрузка на экспорт нового урожая началась с Термезского района Сурхандарьинской области, сообщает портал EastFruit. По предварительным данным Таможенного комитета, за последние десять дней Узбекистан экспортировал свыше 200 тонн свежего абрикоса.

По информации администрации Сурхандарьинской области, агропредприятие «СПН Хумо агро» уже отправило на экспорт несколько десятков тонн ранних сортов абрикоса.

«Термезский район расположен на самом юге Узбекистана. Благодаря климату овощи и фрукты здесь созревают значительно раньше, чем в других регионах страны. Поэтому именно в этом регионе наше предприятие создало плантации абрикоса ранних сортов на 58 гектарах и плантации персика на 30 гектарах. В текущем сезоне мы планируем собрать около 270-300 тонн абрикоса и направить их на экспорт», - сообщил директор компании «СПН Ҳумо агро» Нурбек Аликулов.

До 2021 года абрикос был лидером среди фруктов, отправляемых на экспорт. В 2020 году Узбекистан впервые вышел на второе место в мире, уступив только Испании. Но в 2021 году объем экспорта свежего абрикоса из Узбекистана резко сократился и оказался самым низким за последние 5 лет. Причина - погодные аномалии, наблюдавшиеся в зимние месяцы и начале весны 2021 года, которые нанесли огромный ущерб потенциальному урожаю абрикоса в Узбекистане.