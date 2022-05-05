В Узбекистане впервые пройдет заседание Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте пройдет 77-ое заседание Исполнительного комитета Олимпийского Совета Азии (ОСА). Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Узбекистана.

Как отмечает ведомство, мероприятие запланировано на 6 мая, и оно впервые пройдет на территории республики.

Заседание состоится во Дворце международных форумов "Узбекистан", где стороны обсудят важные и актуальные вопросы — в частности, подготовку к Азиатским играм Ханжчоу-2022, III Юношеским Азиатским играм Шаньтоу-2021.

Также власти презентуют проект подготовки к четвертым Юношеским Азиатским играм "Ташкент-2025".

Ранее Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА) официально подтвердила, что городом-организатором IV юношеских Азиатских игр 2025 года станет Ташкент.

В Узбекистан во время предстоящих соревнований, как ожидается, прибудут около пяти тысяч гостей.