В Узбекистане впервые пройдет заседание Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии

- Узбекистан, спорт
- 13:41, 05 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте пройдет 77-ое заседание Исполнительного комитета Олимпийского Совета Азии (ОСА). Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Узбекистана.
Как отмечает ведомство, мероприятие запланировано на 6 мая, и оно впервые пройдет на территории республики.
Заседание состоится во Дворце международных форумов "Узбекистан", где стороны обсудят важные и актуальные вопросы — в частности, подготовку к Азиатским играм Ханжчоу-2022, III Юношеским Азиатским играм Шаньтоу-2021.
Также власти презентуют проект подготовки к четвертым Юношеским Азиатским играм "Ташкент-2025".
Ранее Ассамблея Олимпийского совета Азии (ОСА) официально подтвердила, что городом-организатором IV юношеских Азиатских игр 2025 года станет Ташкент.
В Узбекистан во время предстоящих соревнований, как ожидается, прибудут около пяти тысяч гостей.