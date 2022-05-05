В Туркменистане возродили КВН через 20 лет после закрытия

CentralAsia (TM) - На прошлой неделе администрация Туркменского национального института мировых языков им. Д.Азади организовала КВН на русском и английском языках, сообщило издание Orient.

В мероприятии участвовали по два студента из 17 вузов.

«Главной целью КВН стало объединение студенческой молодежи, а также сохранение и популяризация русского языка как языка межнационального общения», – отмечает издание.

По данным СМИ, существовавшая в Туркменистане высшая лига КВН прекратила свою работу в 2001 году.

С того времени сохранению русского языка значения власти Туркменистана не придавали. Напротив, все русскоязычные школы в стране были закрыты, несмотря на то, что обучение детей на русском языке остается очень востребованным.

По данным «Хроник Туркменистана», весной 2021 года «Метеожурнал» опубликовал исследование, в котором отследил изменение количества этнических русских в составе населения Туркменистана за последние 140 лет.

В 2020 году в Туркменистане оставалось 110 тысяч русских, 8,5 тысяч украинцев и порядка 800 белорусов. Около 60% всех русских проживало в Ашхабаде – 64 тысячи человек, это вдвое меньше показателя 1989 года.

Предполагается, что число русских в стране к 2025 году опустится до 85-89 тысяч человек, украинцев – менее 6,5 тысяч и белорусов – порядка 500 человек. В Ашхабаде останется около 50 тысяч русских.