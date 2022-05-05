Улицы Ташкента снова затопило дождём (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - В среду, 4 мая, в Ташкенте прошли сильные дожди, затопившие ряд улиц.

Осадки наблюдались лишь на четверти территории Ташкента. В остальной части столицы дождя не было.

Кадры, показывающие масштаб обрушившейся стихии, запечатлели очевидцы.

Как видно на видео, образовался форменный разлив на проезжей части. Интенсивность дождя оказалась такова, что на некоторое время водителям и пешеходам приходилось на свой страх и риск преодолевать реку. Воды было практически по колено.

Вечером 4 мая ГУВД Ташкента и другие городские службы взяли ситуацию с затоплением дорог под личный контроль. Были обеспечены меры безопасного движения транспорта и пешеходов на дороге.