Украинские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов на юге страны, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей. Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВС Украины на 5 мая.

«Российская армия не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом.

Одновременно войска РФ провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. Осуществляют перегруппировку войск в отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений», - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях российские войска активных действий не проводили.

На Слобожанском направлении войска РФ продолжают обстрелы города Харькова и разведывают позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжают артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются российские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Российская армия применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий украинских войск.

Подразделения российских войск пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях войска РФ продолжают обстреливать позиции украинских войск.

В районе города Мариуполь основные усилия российских войск сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения подразделений ВСУ в районе «Азовстали». При поддержке авиации войска РФ возобновили наступление с целью взятия под контроль территории завода.

По имеющимся данным Генштаба, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в Российскую Федерацию.

На Южнобужском направлении российские войска активных боевых действий не производили. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск и инфраструктуре региона.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 9 воздушных целей: 4 БПЛА (2 из них зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск) и 3 крылатых ракет войск РФ. Также поражены 2 самолета. Предварительно – истребители Су-30. Информация уточняется.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 российских атак, уничтожены 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники.