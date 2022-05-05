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В Узбекистане призвали не политизировать 9 мая
Предыстория: Узбекистан не будет проводить 9 мая военных парадов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в общенациональном движении «Юксалиш» («Возрождение») прокомментировали обстановку в обществе в преддверии 9 мая.

По мнению представителей движения, ежегодно в начале мая в разных официальных и неформальных кругах наблюдаются действия и попытки излишне политизировать этот день, который в республике отмечают как День памяти и почестей. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале общественного движения «Юксалиш».

В «Юксалиш» считают, что международному сообществу важно понять, какие ценности олицетворяет 9 Мая в Узбекистане:

Во-первых, в этот день поминают более полумиллиона узбекистанцев, погибших в самой страшной и кровопролитной Второй мировой войне.

Во-вторых, 9 Мая — день понимания и воздаяния почестей мужеству более 1,5 миллиона соотечественников, принимавших участие в войне, толерантности нашего народа, принявшего около миллиона семей и детей, эвакуированных из фронтовых территорий в Узбекистан.

В-третьих, в этот день почитается память всех предков, которые отдали свои жизни за мир и процветание нашей страны до и после Второй мировой войны. Выказывается уважение и почет живым героям, ветеранам, принимаются меры по их всесторонней поддержке.

«Одним словом, 9 Мая — это не просто день победы над фашизмом, а в первую очередь день памяти о великих трагедиях нашего народа в войне и мире, который учит делать выводы из прошлого, ценить мир, что является ценностью, глубоко укоренившейся в сознании нашего общества», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Узбекистан отказался от проведения парада на 9 мая. В Минобороны напомнили, что в этот день в стране отмечают День памяти и почестей.

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