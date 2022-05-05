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В Алматы переименовали акцию «Бессмертный полк»

CentralAsia (KZ) -  Шествие «Бессмертного полка» в Алматы пройдет под новым названием — «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»). Об этом Orda.kz рассказал председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушукуров.

Сам формат мероприятия не изменится: жители города пройдут по улицам от Парка культуры и отдыха до Вечного огня у монумента в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев с фотографиями родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

При этом участников акции попросили «не политизировать» праздник 9 Мая и не устраивать провокаций. «Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого», — отметил Абдушкуров.

Акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года. Участники шествия в День Победы выходят с фотографиями своих родственников — участников ВОВ.

Последние два года из-за пандемии «Бессмертный полк» проходил в онлайн-режиме. В этом году в некоторых городах Казахстана акиматы и активисты сообщили, что акция пройдёт также на единой информационной одноимённой платформе и в соцсетях. От шествия отказались в Нур-Султане, Актау и Петропавловске.

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